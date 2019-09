Wenn ihr den 90ern und frühen 2000ern aufgewachsen seid, dann ist dieses Zeitkapsel-Video für euch

Im nachfolgenden Video werdet ihr an Zeichentrickserien, Games und andere Dinge erinnert, die ihr vielleicht noch aus eurer Kindheit kennt.

Erinnert ihr euch noch an “Rugrats”, an “Der Prinz von Bel-Air” oder an 3D Pinball Space Cadet? Dann seid ihr vermutlich in den 90ern geboren und vermisst diese Zeit.

Nachfolgendes Video erinnert euch an genau diese Dinge und noch viel mehr. Auf “Play” drücken, in der Vergangenheit schwelgen und die Erinnerung genießen, dass sich die Welt damals noch etwas langsamer gedreht hat.

Kein DSL, keine Fake News und Trump war noch nicht Präsident. Das waren Zeiten…

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach. Das war eine schöne Zeit.