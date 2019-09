Will Smith und Martin Lawrence kehren im Januar “ein letztes Mal” als “Bad Boys for Life” zusammen ins Kino zurück

“We ain’t, go-in nowhere, we ain’t, goin’ nowhere. We can’t be stopped now ’cause it’s Bad Boy for life.”

Etwas müssen wir uns noch gedulden, dann kehren Will Smith und Martin Lawrence in “Bad Boys for Life” 16 Jahre nach “Bad Boys 2” zusammen ins Kino zurück. Und um uns schon mal auf den Kinostart vorzubereiten, wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Wie ihr euch denken könnt, erwarten uns im Film einmal mehr fette Actionszenen, coole Sprüche und …noch mehr Action. Und genau das erwarten wir doch auch alle, oder?

In “Bad Boys for Life” spielen Will Smith und Martin Lawrence erneut die knallharten Detectives Mike Lowry und Marcus Burnett. Marcus hat der Polizei den Rücken gekehrt und arbeitet mittlerweile als Privatdetektiv. Mike steckt mitten in einer Midlife-Crisis und muss mit seinem neuen Partner zurechtkommen, aber als ein albanischer Söldner Jagd auf Mike und Marcus macht, müssen die zwei erneut zusammenarbeiten und für Recht und Ordnung sorgen.

“Bad Boys for Life” startet am 17. Januar in die Kinos.

Das denken wir:

Hier erwartet uns Actionkino vom Feinsten. Das steht fest. Wir sind aber schon gespannt, ob der letzte Teil der Reihe den Vorgängern das Wasser reichen kann.