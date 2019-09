Wolcen: Lords of Mayhem – Seht euch hier 3 Minuten aus dem Cryengine-Action-RPG an

Das Studio Wolcen hat ein neues Video veröffentlicht, das über drei Minuten aus dem Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem zeigt.

Wolcen: Lords of Mayhem basiert auf der Cryengine von Crytek und ist aktuell als Early-Access-Titel bei Steam erhältlich.

Hier erwartet uns ein dynamischer Hack’n’Slash-Titel ohne Klassenbeschränkungen. Offiziell heißt es zum Spiel: “Wähle deinen Weg, während du aufsteigst und spiele deinen Charakter so, wie du willst! Erkunde diese zerschmetterte und verderbte Welt, um ihre alten Geheimnisse und verborgenen Wahrheiten aufzudecken.”

Das Video zeigt einige Umgebungen aus Akt 2 und gibt einen Einblick in weitere Bereiche. Und wenn ihr mich fragt, sieht das Ganze ziemlich cool aus – was unter anderem daran liegt, dass sich die Entwickler offensichtlich am großen Vorbild Diablo orientiert haben.

Nicht nur die Umgebungen erinnern an den Blizzard Titel, sondern auch die Charaktere und Skills – zumindest auf den ersten Blick.

Überzeugt euch am besten selbst:

Das denken wir:

Das Spiel sieht richtig gut aus. Wer sich die Zeit bis zu Diablo 4 mit einem Action-RPG vertreiben möchte, der sollte Wolcen ausprobieren.