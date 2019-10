2.500 MS-DOS-Spiele sind jetzt kostenlos im Browser spielbar

Archive.org hat die MS-DOS-Spiele-Bibliothek um über 2.500 Klassiker erweitert.

Wenn euch gerade langweilig ist und ihr in eurer Pause etwas Unterhaltung sucht, dann habe ich genau das Richtige für euch: die Archive.org MS-DOS-Spiele-Bibliothek.

Diese wurde kürzlich um über 2.500 Klassiker erweitert – das ist das bisher größte Update, seitdem die Bibliothek 2015 an den Start ging. Die Spiele könnt ihr wie gewohnt im Browser spielen.

Unter den Spielen findet ihr beispielsweise Sim City 2000, Star Wars Tie Fighter, Discworld, Rayman und Alone in the Dark. Natürlich sind auch viele Spiele dabei, die nicht so wirklich gut sind, aber es ist trotzdem cool, dass diese Klassiker kostenlos im Internet verfügbar sind.

Über diesen Link gelangt ihr zu den Spielen.

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach. Unter diesen Spielen befinden sich einige richtig gute Klassiker.