Aaron Paul fasst “Breaking Bad” für euch in 2,5 Minuten zusammen

Schauspieler Aaron Paul war kürzlich zu Gast bei Jimmy Kimmel, um seinen “Breaking Bad”-Film “El Camino” zu promoten. Bei seinem Besuch fasste er für die Zuschauer die Story der Serie in 2,5 Minuten zusammen.

Vermutlich habt ihr alle die Serie “Breaking Bad” gesehen, aber falls ihr mittlerweile vergessen habt, was alles passiert ist, solltet ihr euch nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen, in dem Schauspieler Aaron Paul – der in der Serie Jesse Pinkman spielt – das Geschehen noch einmal zusammenfasst.

Das Ganze machte er natürlich, um die Werbetrommel für seinen neuen Film “El Camino” zu rühren, der die Handlung der Serie Breaking Bad fortsetzt. Regie führte Vince Gilligan, der Macher von “Breaking Bad”.

Hier die grandiose Zusammenfassung:

“El Camino” könnt ihr euch ab sofort auf Netflix ansehen.

Das denken wir:

“Breaking Bad” ist wirklich großartig. Wer die Serie bisher verpasst hat, sollte sie unbedingt nachholen.