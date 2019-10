Alien: Hope for the Future ist ein Spiel von Alien-Fans für Alien-Fans

IIapagokc hat einen neuen Gameplay-Trailer zum Alien-Fan-Spiel Alien: Hope for the Future veröffentlicht.

Heute habe ich mal wieder etwas für Alien-Fans: Das Fan-Spiel Alien: Hope for the Future, das sich seit 2017 in Entwicklung befindet. Hier handelt es sich um ein Spiel, das Survival-Horror mit Taktik kombiniert. Es ist kein kommerzielles Spiel, was bedeutet, dass es nach Fertigstellung kostenlos für alle sein wird.

Der Titel spielt in der Kolonie “Hadlys Hope” vor und während des Xenomorph-Vorfalls. Ihr übernehmt die Rolle eines Kolonisten. Ihr müsst überleben, indem ihr Vorräte für euch und andere Kolonisten sammelt, dabei müsst ihr euch an Aliens vorbeischleichen oder sie bekämpfen.

Unter anderem könnt ihr Türen versiegeln und den Power Loader wie Ripley steuern. Natürlich könnt ihr auch den Motion Tracker benutzen, um Aliens aufzuspüren.

Dieses Video zeigt, wie das Spiel in Aktion aussieht:

Über diesen Link könnt ihr das Projekt unterstützen.

Das denken wir:

Alien-Fans sollten dieses Projekt unbedingt im Auge behalten. Hier erwartet uns ein wirklich vielversprechendes Spiel.

Quelle: dsogaming.com