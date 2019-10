Apex Legends: Saison 3 Meltdown geht heute an den Start (Trailer)

Heute ging im Battle-Royale-Shooter Apex Legends Season 3 Meltdown mit zahlreichen Neuerungen an den Start.

In der offiziellen Pressemitteilung zum Start der Season 3 in Apex Legends heißt es: “Respawn veröffentlicht heute Apex Legends Saison 3 – Meltdown und bringt die Spieler nach „Rand der Welt“ in eine brandneue Arena auf dem Planeten Talos, wo sich das rasante und wettkampforientierte Gameplay des Spiels weiterentwickelt. Außerdem feiert in der neuen Saison Crypto mit seinen strategischen Fähigkeiten als Hacker sein Debüt. Darüber hinaus gibt es das neue Elektrogewehr, einen neuen Battle Pass mit Belohnungen, sammelbaren Skins und mehr.”

Im nachfolgenden Trailer wird die neue Legende Crypto präsentiert. Crypto ist ein brillanter Hacker, der seine Identität aber aufgeben musste, nachdem er für Verbrechen verantwortlich gemacht wurde, die er nicht begangen hatte.

Er kann Überwachungsdrohnen einsetzen und dank seines Neurolinks Gegner für ihn und seine Teamkameraden markieren. Abgesehen davon neutralisiert sein EMP Fallen und bremst Feinde aus, damit Crypto wieder in den Schatten verschwinden kann.

Mit der Season 3 dürft ihr euch auch auf ein neues Elektrogewehr freuen, das ihr im nachfolgenden Gameplay-Trailer zu sehen bekommt:

Und zum Schluss habe ich hier noch den Launch-Trailer für euch:

Weitere Infos, News und Videos zu Apex Legends findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Mit der Season 3 erwarten uns zahlreiche Neuerungen. Vor allem die neue Legende bringt wieder etwas Abwechslung ins Spiel. Die ersten Spielszenen mit Crypto sehen auf jeden Fall sehr interessant aus.