Battlefield 5: Jahr 2 Edition und Kapitel 5: Pazifikkrieg veröffentlicht

in

Electronic Arts hat die Jahr 2 Edition und Kapitel 5: Pazifikkrieg für den Ego-Shooter Battlefield 5 veröffentlicht.

Wenn ihr auf neue Inhalte für Battlefield 5 wartet, dann dürft ihr euch freuen, denn die Jahr 2 Edition und Kapitel 5: Pazifikkrieg wurden veröffentlicht.

Offiziell heißt es dazu: “Mit derBattlefield V Jahr 2 Edition veröffentlicht EA eine umfassende Spielversion, die neben dem Hauptspiel das gesamte Arsenal an Waffen, Fahrzeugen und Outfits bietet, die in den Kapiteln 1 bis 4 des Tides of WarLive-Serviceenthalten sind. Gleichzeitig erscheint heute das kostenloseKapitel 5: Pazifikkrieg mit klassischen Karten wie Iwo Jima und Pazifikkrieg.”

Folgende Inhalte erwarten euch in der Jahr 2 Edition:

17 Primärwaffen: Mächtige Schusswaffen aus Tides of War einschließlich der Panzerbüchse Boys, Modell 38, ZK-383 und zahlreicher anderer Waffen.

Mächtige Schusswaffen aus Tides of War einschließlich der Panzerbüchse Boys, Modell 38, ZK-383 und zahlreicher anderer Waffen. 4 Fahrzeuge: Spieler bedienen schweres Gerät, wie den Panzerjäger Archer und drei andere Fahrzeuge, die im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden.

Spieler bedienen schweres Gerät, wie den Panzerjäger Archer und drei andere Fahrzeuge, die im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden. 2 Epische Soldatenoutfits: Stilvolles Kämpfen mit den Uniformen “Doppelter Einsatz” und “Baron von Zorn”.

Stilvolles Kämpfen mit den Uniformen “Doppelter Einsatz” und “Baron von Zorn”. 10 Waffen-Skins: wie “Brandstifter” und “Weißer Tiger”.

wie “Brandstifter” und “Weißer Tiger”. 4 Fahrzeug-Skins: Epische Lackierungen für Fahrzeuge wie den Stug IV und die Spitfire Mk VB.

Hier der Trailer zu den neuen Inhalten:

Übrigens: Vom 1. bis 3. November findet eine Free Trial statt. Wenn ihr das Spiel also bisher noch nicht gespielt habt, könnt ihr das jetzt nachholen.

Das denken wir:

Die Community darf sich freuen. Hier erwarten uns viele neue Inhalte. Vor allem die neuen Map sehen sehr interessant aus.