Bleeding Edge: Der erste Alpha-Test beginnt am 24. Oktober

Das Studio Ninja Theory hat kürzlich verkündet, dass der erste Alpha-Test des 4v4-Multiplayer-Melee-Spiels am 24. Oktober beginnt.

Bleeding Edge ist ein Multiplayer-Actionspiel, das sich auf Nahkämpfe konzentriert. Jeder Charakter hat seine eigenen Waffen und einzigartige Fähigkeiten. Erste Spielszenen haben wir euch bereits vor einigen Wochen präsentieren können.

Jetzt wurde angekündigt, dass der Alpha-Test für Windows 10 am 24. Oktober an den Start geht. Laut der Entwickler wird die PC-Version Controller, Cross Play und Cross Save mit Xbox One unterstützen.

Hier der offizielle Tweet zur Ankündigung:

The wait is finally over… Windows 10 PC will be added to the next #BleedingEdge alpha test on October 24th! 🎉🎉 On PC we got:

🎮Controller support

⚔️Cross play with Xbox One

💾Cross save with Xbox One

💚Xbox Play Anywhere

Read more on our forums: https://t.co/AIuDXYdZoC pic.twitter.com/EJI4YOUVaQ

— Bleeding Edge (@BleedingEdgeNT) 17. Oktober 2019