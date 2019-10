“Bloodshot”: Seht euch hier den ersten Trailer zur Comic-Verfilmung mit Vin Diesel an

in

Sony Pictures Entertainment hat den ersten Trailer zur Comic-Verfilmung “Bloodshot” mit Vin Diesel veröffentlicht.

Vin Diesel übernimmt im kommenden Actionfilm “Bloodshot” die Rolle des Supersoldaten Ray Garrison, der eben auch als Bloodshot bekannt ist.

Bloodshot ist eine Killermaschine, die dank Nanotechnologie über übermenschliche Kräfte und Selbstheilungfähigkeiten verfügt. Dafür ist eine neuartige Technologie des Unternehmens Rising Spirit verantwortlich.

Ray wird von Erinnerungen an den Tod seiner Frau gequält. Darum beschließt er auf eigene Faust einen Rachefeldzug zu starten. Das Problem: Der verantwortliche Wissenschaftler Rising Spirit (Guy Pearce) hat ihm diese Erinnerungen eingepflanzt. Ist das Ziel erledigt, dann tauscht er die Identität des angeblichen Killers seiner Frau einfach immer wieder aus – um so seine eigenen Pläne durchzusetzen.

Das Ganze hört sich nicht nur spannend an, sondern sieht auch so aus. Neben den Actionszenen beeindrucken vor allem die Spezialeffekte im Trailer. Aber überzeugt eruch am besten selbst:





“Bloodshot startet am 20. Februar 2020 in die Kinos.

Übrigens: Bloodshot ist ein Superheld von Valiant Comics. Er wurde Kevin VanHook, Don Perlin und Bob Layton erfunden.

Das denken wir:

Der Trailer sieht richtig gut aus. Wer auf Actionkino steht, der sollte sich den Film schon mal vormerken.