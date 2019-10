Call of Duty: Modern Warfare ist da – hier ist eure Krankmeldung

Call of Duty: Modern Warfare ist ab heute erhältlich und falls ihr heute blau machen wollt, damit ihr das Spiel zocken könnt, hat Activision eine Krankmeldung für euch.

Ab heute steht Call of Duty: Modern Warfare in den Händlerregalen und falls ihr eine Ausrede sucht, nicht in die Arbeit oder in die Schule gehen zu müssen, dann hat Activision die Lösung für euch: eine Krankmeldung.

Diese wurde kürzlich via Twitter veröffentlicht. Und auch wenn euer Chef oder euer Lehrer diese nicht akzeptieren wird, ist die Idee ganz witzig. Ein Versuch ist es wert.

In der Krankmeldung heißt es: “Die Umstände der Abwesenheit sind von hochklassifizierter Natur und sollten daher aufgrund der Sensibilität der Aktivitäten während des vorgenannten Zeitraums nicht in Frage gestellt werden.”

Forgot to get tomorrow off? Print out this letter and you just might spend the day playing #ModernWarfare anyway. pic.twitter.com/MBFWF1M9E5

— Call of Duty UK (@CallofDutyUK) 24. Oktober 2019