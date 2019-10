Call of Duty: Modern Warfare – Neuer Trailer stellt den Koop-Modus Special Ops vor

Activision Blizzard und Infinity Ward haben kürzlich einen neuen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht. Dieser Clip stellt den Koop-Modus Special Ops (Spezialeinheit) vor.

In diesem Modus müsst ihr zusammen mit drei weiteren Spieler mehrstufige Ziele erreichen, die die Geschichte von Modern Warfare weitererzählen, in der sich alles um eine sich “ausweitende Bedrohung” dreht.

Offiziell heißt es dazu: “Innerhalb von Modern Warfares ‘Spezialeinheit’ gibt es mehrere dynamische Erlebnisse, die auf einer Vielzahl von Karten stattfinden. Die größten und umfangreichsten mehrstufigen Erlebnisse spielen in einer weitläufigen städtischen Umgebung rund um die Stadt Verdansk. Diese Aktivitäten für 4 Spieler werden als Operationenbezeichnet. Die meisten Abschussserien, die ihr aus dem Mehrspieler-Modus kennt, z. B. Luftangriffe und Drohnen, sind auch in ‘Spezialeinheit’ verfügbar. Darüber hinaus bieten eine Reihe von Fahrzeugen, darunter Panzer, Hubschrauber und Geländefahrzeuge, eurem Trupp die Möglichkeit, jede Operation auf unterschiedliche Weise zu bewältigen.

Ihr könnt leise oder wild feuernd agieren. Ganz egal, wie ihr euch entscheidet, alles ist höchst dynamisch und die Feindeinheiten werden auf euch reagieren, um eure Pläne zu durchkreuzen. Sie können mehr Soldaten per Hubschrauber einsetzen oder sogar einen oder zwei Juggernauts entsenden, um euer Armistice-Team auszulöschen. Arbeitet mit eurem Team zusammen, belebt bei Bedarf gefallene Spieler wieder und führt die anstehenden Aufgaben bestmöglich aus.”

Der Ausgang jedes Kampfes kann sich ändern

Zum Start werden vier Missionen verfügbar sein, in denen ihr und euer Team frei entscheiden könnt, wie ihr die Herausforderung angeht. Dazu heißt es: “Operationen: Während ihr in eine der vielen vom Krieg gezeichneten Zonen in ‘Spezialeinheit’ eindringt, habt ihr mit eurem Team die volle Freiheit, wie ihr die Operationen durchführt. Bei diesem Spielmodus handelt es sich um eine aus vier Spielern zusammengestellte Aktivität, die sich auf miteinander verbundene Erlebnisse in Form von Zielen konzentriert und jeweils zur Beseitigung oder Zerstörung eines wichtigen logistischen Aspekts der Al-Qatala-Armee führt. Setzt unterschiedliche Strategien ein. Agiert leise oder stellt euch frontal dem Widerstand. Der Feind reagiert auf die Entscheidungen des Teams und der Ausgang jedes Kampfes kann sich ändern. Zum Start gibt es vier mehrstufige Operationen, es folgen noch weitere in den Saisons nach der Veröffentlichung. Alle Operationen nach der Veröffentlichung werden gleichzeitig auf allen Plattformen erscheinen.”

Dieser Modus wird zum Start für alle Plattformen verfügbar sein. Der “Spec-Ops-Überlebensmodus” ist jedoch ein Jahr exklusiv auf der PlayStation 4 verfügbar. Seitens des Publishers heißt es dazu: “Unabhängig von den Spezialeinheit-Operationen und Missionen gibt es einen zusätzlichen wellenbasierten Hordenmodus, der Spezialeinheit-Überleben genannt wird. Dies ist ein exklusiver (Spielt den Spezialeinheit-Überlebensmodus zuerst auf PS4. Bis zum 1. Oktober 2020 exklusiver Inhalt), zusätzlicher Kooperationsmodus für Spieler von Call of Duty: Modern Warfare auf PlayStation 4, bei dem ihr mit bis zu drei Freunden auf einer von drei Mehrspieler-Karten in intensiven Kooperationskämpfen gegen feindliche Streitkräfte antretet. Im Spezialeinheit-Überlebensmodus bekämpft ihr Wellen von zunehmend schwierigeren und entschlosseneren Kämpfern in unterschiedlichen Herausforderungen. Der Spezialeinheit-Überlebensmodus ist bis zum 1. Oktober 2020 exklusiv auf PlayStation 4 verfügbar.”

Hier der Trailer zu Special Ops:

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Wer auf Koop-Shooter steht, der kommt hier voll auf seine Kosten. Bleibt nur zu hoffen, dass die Entwickler zeitnahe neue Missionen nachliefern.