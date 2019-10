Call of Duty: Modern Warfare – Seht euch hier den Launch-Trailer an

in

In wenigen Tagen erscheint Call of Duty: Modern Warfare und darum hat Activision jetzt auch den Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Der neueste Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare wird zwar als Gameplay-Trailer bezeichnet, aber ich würde diesen Trailer eher als In-Engine-Trailer bezeichnen, da eigentlich keine Spielszenen gezeigt werden. Das ist zwar etwas schade, aber Lust auf mehr macht der Clip dennoch.

In COD: MW werden Captain Price und die SAS gemeinsam mit der CIA und der Urzikstani Liberation Force zusammenarbeiten, um gestohlene chemische Waffen zurückzuholen. Das Spiel führt euch von London in den Nahen Osten und an andere Orte auf der Welt, während diese Task Force darum kämpft, den globalen Krieg zu beenden.

“Es handelt sich um moralisch komplexe Geschichten, bei denen es kein Schwarz oder Weiß gibt, oder DAS Gute und DAS Böse. Alles ist ein bisschen grau und es ist schwierig, seinen Standpunkt festzulegen”, so Taylor Kurosaki,

Studio Narrative Director des Spiels bei Infinity Ward.

Und auch in Sachen Mutliplayer hat Modern Warfare einiges zu bieten. Unter anderem dürft ihr euch auf Nachtsicht-Gefechte, intensive 2-gegen-2-Matches und auf ein Waffenanarsenal freuen, das ihr beim Waffenschmied an euren Spielstil anpassen könnt.

Hier der Launch-Trailer:

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Weitere Infos zum Spiel findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

In Modern Warfare bekommt ihr die volle Action-Packung und auch Fans von Taktik-Shootern sollte das neue CoD ausprobieren. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.