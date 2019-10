Command & Conquer Remaster: Seht euch hier die ersten Spielszenen an

in

Electronic Arts hat die ersten Spielszenen aus dem Command & Conquer Remaster veröffentlicht.

Dass sich gerade ein Remaster von Command & Conquer in Entwicklung befindet, wisst ihr mit Sicherheit schon. Im April berichteten wir über ein erste Bild aus dem Spiel und jetzt hat EA die ersten Spielszenen veröffentlicht.

Im nachfolgenden Video seht ihr, wie das C&C Remaster in Aktion aussieht. Was Fans freuen dürfte: Der Look bleibt dem Klassiker treu, aber HD-Sprites und HD-Texturen sorgen für eine zeitgemäße Optik.

“Wir waren der Meinung, dass der 2D-Stil der beste Weg ist.”

Mit anderen Worten: Hier erwartet euch kein 3D-Spiel. Das C&C Remaster wird ein 2D-Titel. Offiziell heißt es dazu: “Als wir den Quellcode von C&C Tiberian Dawn und C&C Red Alert wiederhergestellt haben, haben wir eine brauchbare Möglichkeit gefunden, um das Gameplay, das Spielgefühl und das Erscheinungsbild der ursprünglichen Titel exakt wiederzugeben. Wir waren der Meinung, dass der 2D-Stil der beste Weg ist, all diese Elemente zusammenzubringen und letztendlich die gesuchte Authentizität zu erreichen.”

Entiwckelt wird das Remaster von ehemaligen Mitarbeitern der Westwood Studios, die gemeinsam mit der Community alle Spielelemente in 4K-Qualität neu schaffen – einschließlich des Soundtracks von Frank Klepacki!

Das denken wir:

Das Remaster sieht super aus. Fans von Command & Conquer können sich freuen. Der Klassiker kehrt im neuen Grafikgewand zurück – und zwar ohne Look and Feel zu verändern.

Quelle: ea.com