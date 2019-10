Das düstere Retro-Action-Rollenspiel Dark Devotion erscheint noch im Oktober für PS4 und Switch

in

Publisher The Arcade Crew und der Entwickler Hibernian Workshop haben kürzlich angekündigt, dass das Action-Rollenspiel Dark Devotion am 24. Oktober für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Der Release-Termin wurde in einem neuen Gameplay-Trailer enthüllt, der zeigt, was euch im Spiel erwartet: ein düsteres Action-RPG mit Retro-Optik und einer intensiven Stimmung.

Offiziell heißt es dazu: “Die gnadenlose Atmosphäre von Dark Devotion hält die Spannung während dieses Action-RPG-Abenteuers hoch, während die grimmigen Feinde, die den zerbröckelnden Tempel durchstreifen, versuchen, dem gleichen unersättlichen Gott zu gefallen, der du bist. Ein scharfes Auge und unfehlbare Aufmerksamkeit sind der Schlüssel zur Erkundung dieser Ruinen – denn nur durch das Sammeln von Beute, das Ausweichen vor Fallen und das Erahnen von feindlichen Angriffen werden Spieler die bevorstehenden Herausforderungen meistern können.”

“Die Möglichkeit, Dark Devotion den RPG-Fans sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen anzubieten, war für uns ein wahr gewordener Traum“, erklärt Louis Denizet, Chefprogrammierer und CEO bei Hibernian Workshop. “Wir sind unserer leidenschaftlichen Community so dankbar, dass sie durch die Entwicklung hinweg an uns festgehalten haben und unsere Debütanstrengungen so herzlich annimmt, und wir sind gespannt darauf, wie die neuen Konsolenspieler auf ihrem Weg, ihren Glauben zu beweisen, vorgehen werden.”

Dark Devotion ging bereits im April dieses Jahres für den PC an den Start.

Hier der Trailer der Konsolen-Version:

Sollte es weitere Infos zu Dark Devotion geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die Retro-Optik ist ziemlich cool und die düstere Stimmung ist auch absolut überzeugend. Wer auf der Suche nach einem spannenden Action-RPG ist, der sollte Dark Devotion auf jeden Fall eine Chance geben.