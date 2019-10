Das von Zelda inspirierte Adventure A Knight’s Quest erscheint am 10. Oktober

in

Curve Digital und Sky 9 Games haben den Release-Termin des von Zelda inspirierten Adventures A Knight’s Quest verkündet.

Vor einigen Wochen berichteten wir bereits über das vielversprechende Adventure A Knight’s Quest. Jetzt wurde verraten, dass das Spiel am 10. Oktober für Switch, PS4 und PC erscheint. Für Xbox One erscheint der Titel am 11. Oktober.

Darum geht es im Spiel: “Rusty ist ein gutherziger, aber ungeschickter Abenteurer, der versehentlich eine Kette von Ereignissen auslöst, die seine Welt zu zerstören drohen. A Knight’s Quest lädt uns ein, Rusty auf seiner Mission zu spielen – die Elemente zu kontrollieren, gefährlichen Fallen auszuweichen und in der fantastischen, offenen Welt von Regalia herausfordernde Feinde zu bekämpfen.

Hier erwartet uns eine offene Spielwelt, in der wir knifflige Rätsel und gegen riesige Bosse kämpfen müssen. Das Ganze basiert auf der Unreal Engine und sieht wirklich gut aus. Davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Hier der Trailer zum Spiel.

Das denken wir:

Wer Zelda: Breath of the Wild mochte, der sollte das Spiel ausprobieren. Hier erwartet uns ein farbenfrohes Abenteuer mit witzigen Ideen.