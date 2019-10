Death Stranding: Conan O’Brien war zu Besuch bei Hideo Kojima und das Video dazu ist sehr unterhaltsam

Conan O’Brien hat Hideo Kojima besucht, um etwas mehr über Death Stranding zu erfahren und das Video dazu solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Während wir alle auf den Release von Death Stranding warten, war Conan O’Brien zu Besuch bei Kojima Productions, um sich das Spiel anzusehen. Conans Reaktion auf die ersten Szenen aus dem Spiel: “Was stimmt mit dir nicht.”

Insofern geht es Conan wie den meisten von uns: Ihm fälllt es nicht leicht, die Arbeit von Kojima zu verstehen. Und genau das macht die Spiele von Hideo Kojima so interessant.

Viel gibt es aus dem Spiel nicht zu sehen, aber jetzt wissen wir, dass Conan auch einen Auftritt in Death Stranding hat – als Hologramm. Hier das Video:

Conan O’Brien appears as a prepper “The Wondering MC” in DS. You get “Sea Otter Suit” when you get connected with him. With this suit, you’ll be able to swim easily in the river, you won’t be drifted away! BB would be happy as well. 👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩😍 pic.twitter.com/nIsw5JS5t0

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 24, 2019