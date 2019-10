Death Stranding: Der neueste Trailer zeigt Norman Reedus auf der Flucht

Sony hat einen neuen Promo-Trailer zu Hideo Kojimas kommenden Spiel Death Stranding veröffentlicht.

Im neuesten Trailer wird kurz und knapp erklärt, worum es im Spiel geht. Die Kurzfassung: Sam Bridges (Norman Reedus) ist eine Art Paketbote, der versuchen muss, die geteilte Gesellschaft der Zukunft wieder zu verbinden.

Aber wie der Held im Trailer bereits klar macht: “Es ist nicht so einfach, wie es scheint.” Das trifft so ziemlich auf alles zu: das Spiel an sich, die Story und das, was Hideo Kojima mit Death Stranding plant.

Fest steht: Hier erwartet uns ein ziemlich abgefahrenes Spiel, das sich deutlich von dem Unterscheidet, was wir bisher gesehen haben.

Death Stranding erscheint ab 8. November für die PS4.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel bekommt ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wir sind schon so gespannt, was uns im finalen Spiel erwartet. Die Inszenierung ist auf jeden Fall großartig – das lässt sich schon jetzt sagen.