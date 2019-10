Death Stranding: Dieser Cameo hat es nicht ins Spiel geschafft

Kürzlich wurde bekannt, dass ein Cameo-Auftritt von Cliff Bleszinski in Death Stranding geplant war.

An Death Stranding haben zahlreiche Stars mitgewirkt. Neben Norman Reedus ist beispielsweise auch Guillermo del Toro am Start und Talkshow-Host Conan O’Brien hat einen Cameo-Auftritt. Nun wurde bekannt, dass auch ein Cameo des ehemaligen Entwicklers Cliff Bleszinski geplant war.

Die Nachricht über den Beinahe-Cameos kommt von Bleszinski selbst, der das gegenüber Cory Barlog – dem Director von God of War – auf Twitter erwähnt hat. Laut Bleszinski hat ihn Kojima während seines Besuchs in Japan persönlich darum gebeten, aber er hat das Angebot aufgrund der damaligen Umstände abgelehnt.

Hier der Tweet dazu:

He asked me to come get scanned when I was in Japan but it was as BKP was nearly over and I was starting my “lay low” phase and opted out. Kinda regret it.

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) October 24, 2019