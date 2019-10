Death Stranding: Hideo Kojima kündigt PC-Version an

Hideo Kojima hat die PC-Version des kommenden Actiontitels Death Stranding offiziell für den PC angekündigt.

Neben der PC-Version von Red Dead Redemption 2 war die PC-Version von Death Stranding wohl das am schlechtesten gehütete Geheimnis des Jahres. Nun ist es offiziell: Death Stranding erscheint im Sommer 2020 auch für den PC. Das hat Entwickler Hideo Kojima kürzlich via Twitter verraten.

Im Tweet dazu heißt es: “Vielen Dank an alle, die Death Stranding unterstützt haben! Death Stranding erscheint am 8. November 2019 auf PS4 !! Darüber hinaus freut sich Kojima Productions, bekannt zu geben, dass Death Strandding im Frühsommer 2020 auf den PC kommen wird !!”

Hier der Tweet dazu:

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) October 28, 2019