Der großartigste Gaming-Stuhl, der je erschaffen wurde, breitet mechanische Engelsflügel aus

Der Gaming-Stuhl-Hersteller DXRacer hat kürzlich einen pinken Stuhl vorgestellt, in dem Engelsflügel verbaut wurden.

Ich habe noch nie einen Gaming-Stuhl besessen, aber jetzt möchte ich einen haben – und zwar das neueste Werk von DXRacer. Der Stuhl basiert auf dem neuen Kitty-Design von DXRacer. Der Clou: In diesem Stuhl sind Engelsflügel verbaut.

Der Stuhl ist leider aktuell nicht verfügbar, aber man wird ihn wohl bald wieder vorbestellen können – zu einem Preis von 399 Dollar. Um den Launch des STuhls zu promoten, wurden die Flügel für den Clip, den ihr weiter unten findet, so bearbeitet, dass sie sich ausbreiten. Und das sieht ziemlich abgefahren aus.

Mit anderen Worten: Die Engelsflügel der Version, die man kaufen kann, breiten sich leider nicht mechanisch aus.

Hier der Clip:

WOW 🤩 absolutely loving those cool wings they added on to our pink kitty chair ✨ 💕 pic.twitter.com/nZ2NrzBw9z