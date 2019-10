Der Science-Fiction-Thriller Deliver Us The Moon geht heute an den Start (Trailer)

Heute geht der Sci-Fi-Thriller Deliver Us The Moon für den PC an den Start – darum wurde kürzlich auch der Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Und dieser Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. In Deliver Us The Moon werdet ihr in eine apokalyptische Zukunft geschickt, in der die natürlichen Ressourcen der Erde erschöpft sind.

Um diese Energiekrise zu lösen, gründeten die Weltmächte die World Space Agency und sicherten sich auf dem Mond eine vielversprechende neue Energiequelle.

Die World Space Agency kolonisierte den Mond, bis auf einmal die Kommunikation mit der Erde abbricht. Jahre später, übernimmst du die Rolle des letzten Astronauten der Erde auf einer Mission ums Überleben, um zu untersuchen, was passiert ist.

Das Ganze hört sich nicht nur spannend an, sondern sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Clip überzeugen:

Weitere Infos zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Steam-Seite.

Das denken wir:

Wer das Setting mag, der sollte sich das Spiel nicht entgehen lassen. Hier erwartet euch ein spannendes Abenteuer und eine packende Geschichte.