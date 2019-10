Diablo 4: Neue Deteails vor Ankündigung geleakt – es wird Düster wie Diablo 2

Laut eines neuen Leaks zu Diablo 4 wird der Grafikstil düster wie in Dibalo 2 und erste Infos zu den angeblichen Klassen im Spiel gibt es auch.

Wenn alles gut läuft, dann wird Diablo 4 in wenigen Stunden im Rahmen der BlizzCon angekündigt. Und bis dahin, müssen wir mit Leaks Vorlieb nehmen. Aus einem neuen Leak des Reddit-Users “PracticalBrush1213” geht beispielsweise hervor, dass der Grafikstil viel düsterer als in Diablo 3 sein wird.

Der neue Grafikstil soll eher an Diablo 2 erinnern. Wobei das meiner Meinung nach keine wirkliche Neuigkeit ist. Erste Gerüchte zu einem düsteren Grafikstil machen bereits seit langer Zeit die Runde im Netz.

This lines up with everything I’ve heard about Diablo IV.

The game is shaping up well and is definitely what fans would want out of the game. Takes what people loved about D2 style, improves on D3 combat. https://t.co/5aXaQk528M

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 31. Oktober 2019