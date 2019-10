Diablo 4: Neuer Leak zeigt den Charakter Lilith

in

Kürzlich ist ein neuer Leak im Netz aufgetaucht, der einen Charakter zeigt, dem wir vermutlich in Diablo 4 begegnen werden.

Noch wurde Diablo 4 nicht angekündigt, aber die Leaks nehmen zu. Im neuesten Leak bekommen wir den Charakter Lilith zu sehen. Ein Bild des Leaks findet ihr weiter unten.

Der Leak stammt aus einem Artbook zu Diablo 4. Das Buch “The Art of Diablo” erscheint am 3. November – einen Tag nach der BlizzCon 2019. Und genau dieses Buch sorgt in letzter Zeit immer wieder für Leaks.

Lilith ist die Tochter von Mephisto, Lord des Hasses, die Schwester von Lucion und bekannt als die Königin der Sukkubi. Sie war auch die Geliebte des Erzengels Inarius und ihre Beziehung zu ihm führte zur Entstehung des allerersten Nephalems.

“Liliths Debüt in Diablo IV ist eine Neuauflage ihrer Form, die sich von ihrer früheren Erscheinung deutlich unterscheidet”, heißt es in einem Ausschnitt aus dem Buch.

Laut Art Director des Spiels John Mueller ist das neue Design des Charakters ein großartiges Beispiel für “Plussing”. Das bedeutet: Ein Künstler nimmt ein früheres Konzept eines Charakters auf und fügt ihm seine eigenen Züge hinzu.

Hier das Bild:

Wann wird Diablo 4 angekündigt?

Die BlizzCon 2019 startet am 1. November 2020. Dann wird es neue Infos zu Diablo geben und wir sind uns ziemlich sicher, dass auch Diablo 4 offiziell angekündigt wird.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf Diablo 4 warten. Ein neuer Teil ist längst überfällig.