Die PlayStation 5 erscheint Weihnachten 2020

Kürzlich wurde auf dem offiziellen PlayStation Blog verraten, dass die PlayStation 5 an Weihnachten 2020 veröffentlicht wird.

In den vergangenen Wochen und Monaten machten immer wieder Gerüchte rund um die PS5 die Runde und es wurde spekuliert, wann den die Konsole erscheinen würde. Jetzt wissen wir es, da es Jim Ryan, CEO of Sony Interactive Entertainment, kürzlich auf dem offiziellen PlayStation Blog verraten hat.

Im Beitrag heißt es: “Ich bin stolz heute verkünden zu können, dass unsere nächste Konsolengeneration den Namen PlayStation 5 trägt und Weihnachten 2020 erscheinen wird.”

Im selben Zug wurden auch erste Details zum neuen COntroller verraten. Dazu der CEO: “Eines unsere Ziele für die nächste Generation ist es, die Immersion des Spielens zu intensivieren. Diese Möglichkeit haben wir mit unserem neuen Controller, bei dem wir versucht haben uns vorzustellen, wie der Tastsinn dabei helfen kann.

Aus diesem Grund gibt es im Kern zwei Innovationen beim PlayStation 5 Controller. Erstens: Wir setzen eine Art haptische Rückmeldung ein, um den „Rumble-Effekt” in der 5. Konsolengeneration zu ersetzen. Durch die Haptik spürt ihr ein deutlich stärkeres Feedback. Beim Autorennen gegen eine Wand zu rasen fühlt sich also komplett anders an als ein Tackle auf dem Fußballfeld. Ihr bekommt sogar ein Gefühl für verschiedene Texturen, wenn ihr durch hochgewachsenes Gras rennt oder durch Matsch watet.”

Die zweite Neuerung betrifft die Trigger des Controllers, deren Widerstand von den Entwicklern nun individuell programmiert werden können: “Die zweite Innovation nennen wir adaptive Trigger, die in die Schultertasten (L2/R2) eingearbeitet werden. Entwickler können den Widerstand der Tasten programmieren, sodass ihr das taktile Spannen eines Bogens oder das Fahren eines großen Geländewagens durch felsige Umgebung besser spüren werdet. In Kombination mit den neuen haptischen Merkmalen kann das ein völlig neues Simulationsgefühl erschaffen, das verschiedene Aktionen in Spielen betrifft. Spieleentwickler haben bereits frühe Versionen des neuen Controllers erhalten. Wir können es kaum erwarten zu sehen, welche Möglichkeiten sie in ihren Händen entfalten.”

Das alles hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an und ich bin wirklich schon gespannt, wie sich der neue Controller so anfühlt. Bis wir das Teil ausprobieren können, müssen wir uns aber leider noch ein Weilchen gedulden. Dafür wissen wir jetzt wenigstens, wann die PS5 erhältlich sein wird.

Sobald es weitere Neuigkeiten dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon sher gespannt, was uns mit der PS5 erwartet und wir freuen uns schon auf die Vorstellung – vor allem auf die ersten Games für die Next-Gen-Konsole.