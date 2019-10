“Die Simpsons”: Seht euch hier das von “Das Omen” inspirierte Intro an

in

Auch in diesem Jahr wird in Springfield wieder Halloween gefeiert – mit “Treehouse of Horror XXX”, der 666. Folge von “Die Simpsons”.

Diesmal wird alles von Guillermo del Toros “Shape of Water” bis zu Netflixs “Stranger Things” auf die Schippe genommen. Unter anderem erwartet euch eine dämonische Maggie, die Rettung von Milhouse aus einer anderen Dimension, der Geist von Homer, der nach neuen Körpern sucht und Selma, die an einem ungewöhnlichen Ort Liebe findet.

Und schon jetzt könnt ihr euch das Intro der Folge ansehen, die vom Kult-Horrorfilm “Das Omen” inspirierte wurde.

Hier versucht Ned, Homer und Marge zu beweisen, dass Maggie der inkarnierte Teufel ist. Er zeigt ihnen das Mal des Teufelst: Mickey Mouse! Ein Seitenhieb auf die Übernahme von FOX durch Disney.

Das denken wir:

Den Macher der Simpsons gehen einfach nicht die Ideen aus – und wir sind sehr glücklich darüber.

Quelle: bloody-disgusting.com