Dr. Kawashima’s Gehirn-Jogging für Switch erscheint im Januar 2020

Nintendo hat angekündigt, dass Dr. Kawashima’s Gehirn-Jogging für Switch im Januar 2020 erscheinen wird.

Erinnert ihr euch noch an Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging, das 2005 für den Nintendo DS an den Start ging? Es entstand ein richtiger Hype um das Game und selbst Menschen, die nicht mal wussten, was ein DS ist, hielten auf einmal die Nintendo-Konsole in der Hand. Jetzt kehrt Dr. Kawashima zurück.

Genauer gesagt am 3. Januar 2020 – dann erscheint Dr. Kawashima’s Gehirn-Jogging für die Nintendo Switch. Das kündigte Nintendo mit einem neuen Trailer an, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Hier bekommt ihr die neuen Herausforderungen zu sehen, die euch im Spiel erwarten. Unter anderem könnt ihr eure Fähigkeiten in einer Reihe von Übungen testen. Ihr könnt eure Nintendo Switch-Konsole vertikal haltet und einen Stift oder Finger verwenden, um die Aufgaben zu lösen und die rechte Joy-Con-IR-Bewegungskamera, mit der die Form eurer Finger erkannt wird, kommt auch zum Einsatz.

Auch cool: Ihr könnt mit Freunden trainieren – beispielsweise bei der Vogelbeobachtung oder beim Kistenzählen.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Dr. Kawashima kehrt zurück und wir sind schon gespannt, ob der Erfolg des Vorgängers getoppt werden kann. Unterhaltsam wird das Gehirn-Jogging auf jeden Fall wieder.