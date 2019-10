Du kannst das Resident Evil 2 Remake jetzt auch als Held von Daymare 1998 spielen

Eine neue Modifikation eröglicht es, das Resident Evil 2 Remake jetzt auch als Held von Daymare 1998 zu spielen.

Und so schließt sich der Kreis: Das von Resident Evil inspirierte Survival-Spiel Daymare 1998 kennt ihr ja mit Sicherheit bereits. Ursprünglich hieß das Spiel Resident Evil 2: Reborn, was Capcom nicht so toll fand. Darum wurde der Titel umbenannt. Jetzt erschien eine Mod für das Remke von Resident Evil 2, die es euch ermöglicht, als Liev – der Held in Daymare – zu spielen.

Downloaden könnt ihr euch die Modifikation, die den Skin von Leon ersetzt, über diesen Link.

Und falls ihr Daymare 1998 mal ausprobieren möchtet: Auf Steam könnt ihr euch mittlerweile eine Demo herunterladen. Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Daymare: 1998 ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel mit Hardcore-Survival-Mechaniken und hartnäckigen Feinden. Eine strategische Vorgehensweise ist nötig, um die Kämpfe zu überstehen und die Rätsel zu lösen. Die Handlung wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt und offenbart eine tiefgründige, rätselhafte Geschichte.”

Das denken wir:

Es ist schon erstaunlich, wieviele Mods es mittlerweile für das Remake von Resident Evil 2 gibt. Wir sind schon gespannt, was sich die Modder als nächstes einfallen lassen.