Du kannst jetzt Mads Mikkelsens Charakter Cliff aus Death Stranding in Metal Gear Solid 5 spielen

in

Eine neue Modifikation ermöglicht es, Mdas Mikkelsens Charakter Cliff aus Death Stranding in Metal Gear Solid 5 zu spielen.

Death Stranding ist zwar noch nicht erhältlich, aber in der PC-Version von Metal Gear Solid 5 bekommt ihr wenigstens schon mal einen Vorgeschmack von Mikkelsens Charakter Cliff – dank einer Modifikation des Modders “JinMar”.

Die Mod kommt in zwei Varianten: Die erste zeigt Mads Mikkelsen ohne Helm, die zweite mit Helm und Nachtsichtbrille. Diese zweite Version basiert auf einem älteren Death Stranding Trailer.

Um diese Mod zu präsentieren, hat “JinMar” ein Video veröffentlicht, in dem er in MGS5 Quiet durch Hideo Kojima und Big Boss durch Mads Mikkelsen ersetzt. Und das Ergebnis ist einfach großartig. Aber seht am besten selbst:

Downloaden könnt ihr euch die Mod über diesen Link.

Und wer Metal Gear Solid 5 gerne mal als John Wick oder Johnny Silverhand spielen möchte, der sollte diesem Link hier folgen.

Das denken wir:

Das Video zu dieser Mod ist einfach großartig. Wir sind schon gespannt, was als nächstes kommt.

Quelle: dsogaming.com