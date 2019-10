Du kannst Sekiro: Shadows Die Twice jetzt auch als Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2 spielen

in

Dank eines neuen Skins kannst du jetzt auch als Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2 in Sekiro: Shadows Die Twice spielen.

Vor einiger Zeit berichteten wir über ein Skin-Pack des Modders “Eyedeability” für Sekiro, das viele Charaktere aus verschiedenen Videospielen beinhaltet. Jetzt hat der Modder auch Arthur Morgan, den Helden aus Red Dead Redemption 2, als Skin veröffentlicht. Ein Bild des Skins findet ihr über diesen Zeilen.

Arthurs 3D-Modell stammt aus der Konsolenversion von Red Dead Redemption 2. Und da es sich hier um einen einfachen Skin-Tausch handelt, bekommt ihr im Spiel leider nicht die Stimme von Arthur zu hören und spezielle Cowboy-Moves dürft ihr auch nicht erwarten.

Aber wenigstens wird durch den Skin die Wartezeit bis zum Release der PC-Version von Red Dead Redemption 2 erleichtert. Diese wurde von Rockstar Games für den 5. November angekündigt.

Downloaden könnt ihr euch die “Ultimate Charakter Collection” für Sekiro über diesen Link.

Weitere Infos, News und Videos zu Sekiro findet ihr hier.

Das denken wir:

Diese Mod ist wirklich absurd. Was sich die Modding-Community von Sekiro: Shadows Die Twice wohl als nächstes einfallen lässt? Es ist auf jeden Fall cool, dass man mittlerweile fast allen bekannten Videospielhelden in Sekiro spielen kann.

Quelle: dsogaming.com