Fortnite: Die Reaktion von Pornhub auf das “The End”-Event ist ziemlich witzig und NSFW

Fortnite-Fans haben heute den Beginn des “The End”-Events erlebt. Passend dazu hat Pornhub nun einen witzigen Tweet veröffentlicht.

Seit das Ingame-Event die zehnte Season in Fortnite beendet hat, sind die Server offline. Zuvor wurde die gesamte Battle Royale-Karte von einem digitalen Schwarzen Loch verschluckt.

Jetzt läuft gerade ein Stream, in dem man nicht mehr sieht, als ein Schwarzes Loch. Und trotzdem befinden sich tausende Spieler im Stream, um auf dieses Loch zu starren.

Von diesem Stream hier ist die Rede:

Aus diesem Grund hat Pornhub jetzt folgenden Tweet veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

We have better holes to stare at than #Fortnite

— Pornhub ARIA (@Pornhub) 13. Oktober 2019