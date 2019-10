Fortnite: Keine Sorge, eure V-Bucks und Items wurden nicht vom Schwarzen Loch verschlungen

An diesem Wochenende fand das bisher größte Event in Fortnite statt und dabei wurde das komplette Spiel von einem Schwarzen Loch verschlungen. Jetzt wartet die Community darauf, dass etwas passiert.

Dieses Event ist natürlich nicht das Ende von Fortnite, sondern der Anfang von Chapter 2 – der unter anderem eine neue Map ins Spiel bringt. Die Community hat jedoch viele Fragen dazu, wie es mit dem Spiel weitergeht und welche Neuerungen es sonst noch geben wird.

Manche Fragen sich etwa, was mit den V-Bucks und den Items passiert, die man sich über die Jahre hinweg erspielt oder erkauft hat. Dazu hat sich nun die PlayStation Support-Seite auf Twitter geäußert.

Dort heißt es: “Wir versichern euch, dass eure Inventargegenstände und V-Bucks während des Fortnite Blackouts sicher sind. Bei weiteren Fragen zu Fortnite besucht bitte bitte http://help.epicgames.com.“

Please be assured that your inventory items and V-Bucks are secure during the Fortnite Blackout. For any other Fortnite questions, please visit https://t.co/dQ6gUj445z.

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) October 13, 2019