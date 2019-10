GTA 6: Laut Trevor-Synchronsprecher erscheint das Spiel bald

Steven Ogg, der Synchronsprecher von Trevor Philips in GTA 5, behauptete kürzlich, dass GTA 6 wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Mit Sicherheit wartet ihr auch schon auf die ersten Infos zu GTA 6, aber bisher hält sich Rockstar Games leider sehr bedeckt, was den nächsten Teil der erfolgreichen Grand Theft Auto-Reihe betrifft.

Aber wie es scheint, werden wir bald erste Infos zum Spiel bekommen, denn Steven Ogg, der Synchronsprecher von Travis in GTA 5, hat während eines Panels auf der Brazil Game Show verraten, dass Rockstar Games den Nachfolger schon “bald” veröffentlichen könnte.

Er erklärte auch, dass es sieben bis acht Jahre dauern würde, so ein Spiel zu entwickeln, insofern könne sich jeder selbst ausrechnen, wann das nächste GTA erscheint. GTA 5 wurde im Jahr 2013 veröffentlicht.

2 new GTA 6 rumors going around. First, @StevenOgg said at the Brasil Game Show that it would come out “soon”, and that “games take 7-8 years to make, do the math”. I think he’s just guessing, he’d not be allowed to talk about it if he knew, and I don’t see why he would anyway.

— Yan2295 (@Yan2295) October 12, 2019