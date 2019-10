Hier ist eine halbe Stunde aus Terminator: Resistance

in

Kürzlich wurde ein Video mit neuen Spielszenen aus dem Ego-Shooter Terminator: Resistance veröffentlicht.

Bis zum Release des Shooters Terminator: Resistance müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, aber dafür werden mittlerweile immer wieder neue Spielszenen aus dem Titel veröffentlicht.

Im nachfolgenden Video bekommt ihr eine galbe Stunde aus dem Spiel zu sehen. Viel Action erwartet euch aber nicht. Es handelt sich hier um eine Schleichmission, in der der Spieler feindliche Geschütze in einem Minispiel hackt, die an Frogger erinnern.

Mich persönlich hauen die Spielszenen noch nicht vom Hocker, aber warten wir mal ab, was das finale Spiel zu bieten hat.

Mehr News, Infos und Videos zu Terminator: Resistance findet ihr über diesen Link.

Das Spiel wird am 15. November veröffentlicht.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen konnten uns noch nicht überzeugen, aber wir sind schon sehr gespannt, wie gut das finale Spiel wirklich ist.