Hier sind die ersten 20 Minuten aus dem RPG The Outer Worlds

Im nachfolgenden Video wird gezeigt, was euch in den ersten 20 Minuten des RPGs The Outer Worlds erwartet.

In wenigen Tagen erscheint das RPG The Outer Worlds und die Kollegen von IGN zeigen in einem neuen Video, was euch zu Beginn des Spiels erwartet. Im Video unter diesen Zeilen bekommt ihr die ersten 20 Minuten des Titels zu sehen.

Im Spiel erwacht ihr auf einem verirrten Kolonistenschiff, das auf seinem Weg nach Halcyon war, der am weitesten von der Erde entfernten Kolonie am Rand der Galaxis. Ihr findet euch mitten in einer gigantischen Verschwörung wieder, die zu seiner Vernichtung führen könnte.

Ihr erkundet die äußersten Gebiete des Weltraums und trefft auf verschiedene, nach Macht strebende Fraktionen. Wie sich das Geschehen entwickelt, hängt vonm euren Handlungen ab.

Hier das Video:

Das Spiel erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Mehr News, Infos und Videos zu The Outer Worlds findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Die ersten Minuten des Spiels versprechen ein abwechslungsreiches Abenteuer. Wer auf RPGs steht, der sollte The Outer Worlds ausprobieren.