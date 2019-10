Hier sind die ersten Spielszenen aus Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

in

Das Studio Draw Distance hat die ersten Spielszenen aus dem Adventure Vampire: The Masquerade – Coteries of New York veröffentlicht.

Vor einigen Tagen berichteten wir über die Ankündigung des Text-Adventures Vampire: The Masquerade – Coteries of New York und mittlerweile wurden die ersten Spielszenen veröffentlicht, die ihr im nachfolgenden Trailer zu sehen bekommt.

Darum geht es: Vampir: Die Maskerade – Coteries of New York zeigt den Konflikt zwischen zwei Vampirfraktionen: der traditionalistischen Camarilla und den wild unabhängigen Anarchen unter den Wahrzeichen und Nachtlichtern des Big Apple.

“Es ist ein einzigartiges, atmosphärisches Einzelspielererlebnis in einem reichen, voll lizenzierten und weltweit anerkannten Universum von Vampire: The Masquerade 5th Edition”, heißt es offiziell dazu.

Im Spiel könnt ihr einen Charakter aus mehreren verschiedenen Clans wählen. Jeder der Charaktere bietet einzigartige Fähigkeiten (Disziplinen), unterschiedliche ethische Herangehensweisen an bestimmte Themen und Dialoglinien.

Abgesehen davon erwarten euch Verschiedene Enden, abhängig von den getroffenen Entscheidungen.

Hier der Trailer:

Das Spiel erscheint am 4. Dezember für den PC und im 1. Quartal für die Nintendo Switch.

Das denken wir:

Wer tiefer ins Vampire-Universum eintauchen möchte, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall vormerken.