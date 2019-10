Hier sind über 50 Minuten aus Warcraft 3: Reforged

in

Der YouTuber “Book of Flames” hat kürzlich drei Videos veröffentlicht, die über 50 Minuten Spielszenen aus dem kommenden Warcraft 3 Remake Warcraft 3: Reforged zeigen.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann genau die Beta des Warcraft 3 Remakes Warcraft 3: Reforged startet, aber trotzdem sind nun schon erste Videos aus der (angeblichen) Beta-Version auf YouTuube gelandet, die einige Matches zwischen Allianz und Horde zeigen.

Die Clips zeigen das Spiel in mit Ultra-Einstellungen bei 1080p. Wer also wissen möchte, wie das Spiel in Aktion aussieht, der sollte sich die Videos nicht entgehen lassen.

Warcraft 3: Reforged beinhaltet nicht nur Warcraft 3: Reign of Chaos, sondern auch die Erweiterung The Frozen Throne. Unter anderem erwartet euch mit dem Remake eine verbesserte Grafik und ihr dürft euch auch auf neue Matchmaking-Funktionen freuen.

Das Ganze sieht auf jeden Fall richtig gut aus, aber davon könnt ihr euch hier selbst überzeugen:

Sollte es weitere Infos zum Spiel geben, dann lassen wir es euch natürlich sofort wissen.

Das denken wir:

Warcraft 3: Reforged sieht einfach verdammt gut aus. Hier erwartet uns ein großartiges Strategiespiel, das nicht nur Fans des Klassikers gefallen dürfte.

Quelle: dsogaming.com