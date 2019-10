Hitman 2: Kostenlose Content-Updates als Teil der Oktober-Roadmap angekündigt

in

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive haben kürzlich die Oktober-Roadmap für Hitman 2 mit einer Reihe kostenloser Updates vorgestellt.

Im Oktober wird es wieder einige neue Inhalte für Hitman 2 geben – unter anderem eine neue Halloween-Mission und neue Ausrüstungsgegenstände und Anzüge.

Offiziell heißt es dazu: “Diesen Monat können sich die Spieler in Hitman 2 auf eine spukige, neue Mission mit Halloween-Thema freuen, die all ihren Erwartungen übertreffen könnte. Alle, die den nötigen Mut haben, sie abzuschließen, werden mit zwei geheimnisvollen Freischaltungen belohnt, die erst noch enthüllt werden müssen. Des Weiteren werden im Oktober 3 neue Anzüge und 4 neue Gegenstände erhältlich sein – also insgesamt 9 neue Gegenstände, die sich kostenlos freischalten lassen.”

Hier eine Liste mit allen Updates:

Halloween Thematische Eskalation – Ab 22. Oktober

Schwer zu fassendes Ziel „Der Serienmörder“ in Whittleton Creek (Vermont/USA) – Ab 25. Oktober

Die Riviera-Wiederherstellung Eskalation in Miami (Florida/USA) – Ab 3. Oktober

Der göttliche Nachfahre Eskalation in Mumbai (Indien) – Ab 10. Oktober

Vermächtnis Schwer zu fassendes Ziel „Die Kriegsherrin“ in Bangkok (Thailand) – Ab 11. Oktober

Süßes oder Saures Inkludierte Verträge – Ab 17. Oktober

Vermächtnis-Herausforderungspakete – Ab 22. Oktober

Vermächtnis-Eskalationen – Ab 31. Oktober

Ungebeten Challenge Paket in Hawke’s Bay (Neuseeland) – Ab 31. Oktober

Und hier noch ein Video, das die neuen Inhalte in Aktion zeigt:

Weitere Infos und Videos zut Hitman 2 findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Cool, dass IO Interactive noch immer für Updates sorgt. Hoffentlich hält der Support für Hitman 2 noch eine Weile an.