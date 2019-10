“House of the Dragon”: HBO kündigt “Game of Thrones”-Prequel an

Der US-Sender HBO hat mit “House of the Dragon” ein Prequel zur Fantasy-Serie “Game of Thrones” angekündigt.

Fans von “Game of Thrones” haben Grund zur Freude. Ein Prequel mit Naomie Watts wurde zwar abgesagt, dafür hat der US-Sender HBO mit “House of the Dragon” eine andere Serie angekündigt, die 300 Jahre vor den Geschehnissen von GoT spielt – das teilte der Mutterkonzern WarnerMedia kürzlich mit.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) 29. Oktober 2019

Die neue Serie basiert auf dem Buch “Feuer und Blut – Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros” von Autor George R. R. Martin. Das Buch erschien Ende 2018.

Verantwortlich für die Serie sind GoT-Veteran Miguel Sapochnik und Ryan Condal – sie werden als Showrunner zusammenarbeiten und gemeinsam mit GoT-Co-Executive-Produzent Martin und Vince Gerardis als Executive Producer fungieren.

Die Enthüllung dieser neuesten Serie erfolgte wenige Stunden nachdem Deadline darüber berichtet hatte, dass ein anderes Prequel mit Naomi Watts eingestellt wurde.

Sobald es weitere Infos zu “House of the Dragon” gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns hier erwartet. Das Buch “Feuer und Blut” bietet auf jeden Fall eine umfangreiche Vorlage, für eine spannende Serie. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf das erste Material aus “House of the Dragon” warten.

Quelle: deadline.com