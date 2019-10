In Brothers in Arms: Hell’s Highway könnt ihr eine versteckte Katze finden, die Laser verschießt

in

“The Easter Egg Hunter” hat ein Video veröffentlicht, das ein paar abgefahrene Easter-Eggs in Videospielen zeigt, von denen ihr vermutlich noch nicht wusstet.

Wenn ihr auf Easter-Eggs in Videospielen steht, habe ich heute ein ziemlich cooles Video für euch. Nachfolgendes Video zeigt nämlich Geheimnisse in Videospielen, die man nicht so einfach findet.

Ich meine, ihr kennt die Easter-Eggs, die eigentlich keine sind, da bereits Achievements auf die Verstecke hinweisen. Wir sprechen hier über Easter-Eggs, die so geheim sind, dass man sie in der Regel nur durch extreme Zufälle findet.

Ein Highlight: Im Shooter Brothers in Arms: Hell’s Highway kann man eine Katze finden, die sich als Waffe benutzen lässt. Und diese Katze verschießt grüne Laser. Kein Witz.

Wie ihr an diese Waffe kommt erfahrt ihr im nachfolgenden Clip. Abgesehen davon bekommt ihr noch ein paar andere coole Easter-Eggs zu sehen.

Das denken wir:

Wer weiß, welche Easter-Eggs sich noch so in Spielen verstecken, die noch nie jemand entdeckt hat? Es ist auf jeden Fall erstaunlich, welchen Aufwand manche Entwickler betreiben, um Geheimnisse in Games zu verstecken.

Quelle: kotaku.com