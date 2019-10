“Inglorious Basterds”: In diesem Deepfake-Video spielt Adam Sandler den Bärenjuden

Kürzlich wurde ein Deepfake-Video veröffentlicht, das den Schauspieler Adam Sandler als Bärenjude in “Inglorious Basterds” zeigt.

Mittlerweile stoßen wir ja fast jede Woche auf neue Deepfake-Videos, in denen Schauspieler in den verschiedensten Filmen ersetzt werden. Wir hatten beispielsweise schon Jim Carrey, der Jack Nicholson in “Shining” ersetzt und Tom Cruise, der die Rolle von Patrick Bateman in “American Psycho” übernimmt.

Heute haben wir für euch ein weiteres Deepfake-Video. Diesmal wird Sgt. Donny Donowitz, der in “Inglorious Basterds” eigentlich von Eli Roth gespielt wird, mit Adam Sandler ersetzt. Und das Ergebnis ist ziemlich großartig. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Übrigens: Tarantino hatte Adam Sandler tatsächlich darum gebeten, die Rolle des Donny Donowitz zu spielen, aber Sandler hat abgelehnt, da es Terminkonflikte mit dem Film “Wie das Leben so spielt” (“Funny People”) gegeben hat, in dem Sandler ebenfals eine Rolle innehatte.

Weitere Deepfake-Videos findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Adam Sanlder macht sich überrasched gut als Bärenjude.