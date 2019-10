Jemand hat den Trailer zum Slasher “The Town That Dreaded Sundown” in Red Dead Redemption 2 nachgestellt

in

Der YouTuber “gigerbrick1660” hat den Trailer zum Slasher “The Town That Dreaded Sundown” in Red Dead Redemption 2 nachgestellt.

Halloween steht vor der Tür und passend dazu hat “gigerbrick1660” den Trailer zum Kult-Slasher “The Town That Dreaded Sundown” (1976) im Spiel Red Dead Redemption 2 nachgestellt.

Der Film basiert auf mehreren Morden, die sich 1946 in Texarkana, in den USA, ereignet haben. Verantwortlich dafür war ein Serienkiller, der “Phantom Killer” genannt und nie gefasst wurde. 1976 wurde mit “The Town That Dreaded Sundown” quasi ein Real-Life-Crime-Slasher-Film über die Morde gedreht, der heute Kultstatus genießt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Film ansehen:

Und wie der Trailer in der RDR2-Variante aussieht, zeigt dieser Clip:

Übrigens: Im Jahr 2014 erschien mit “Warte, bis es dunkel wird” ein Metasquel, in dem der nie gefasste Mörder – oder ein Nachahmer – nach Texarkana zurückkehrt.

Ach ja, falls ihr die Meldung verpasst habt: Red Dead Redemption 2 erscheint am 5. November für den PC. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Das denken wir:

Das ist ziemlich cool. Gerne mehr davon!