“Joker”: Da hat jemand die Treppe aus dem Film in Far Cry 5 nachgebaut

“Mojo Swoptops” hat die mittlerweile sehr bekannte Treppe aus dem Film “Joker” in Far Cry 5 nachgebaut und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend.

Wenn ihr den Film “Joker” bereits gesehen habt, dann erinnert ihr euch mit Sicherheit an die großartige Szene in der Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) in voller Clown-Montur auf der langen Treppe – in New York zwischen Shakespeare Avenue und Anderson Avenue – tanzt.

Der YouTuber “Mojo Swoptops” hat diese Treppe nun mit dem Editor im Spiel Far Cry 5 nachgebaut und das ist ihm wirklich hervorragend gelungen. Die Ingame-Variante sieht wirklich absolut realistisch aus.

Im nachfolgenden Video seht ihr, wie “Mojo Swoptops” die Treppe in mühevoller Detailarbeit nachgebaut hat:

Und was sagt ihr? Natürlich fehlen hier und da ein paar Details, aber ich finde, dass Mojo wirklich ganze Arbeit geleistet hat.

Das denken wir:

Diese Szene wird vermutlich in die Filmgeschichte eingehen. Wer den Film bisher nicht gesehen hat, sollte sich spätestens jetzt Kinokarten besorgen.