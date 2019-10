Journey For Elysium: Die VR-Reise durch die Unterwelt beginnt am 31. Oktober

Publisher Cronos Interactive und Entwickler Mantis Games haben kürzlich verkündet, dass das VR-Spiel Journey For Elysium am 31. Oktober 2019 erscheint.

Falls ihr wieder neues Futter für eure VR-Brille sucht, dann solltet ihr mal einen Blick auf das Spiel Journey For Elysium werfen. Hier erwartet euch ein von der griechischen Mythologie inspiriertes VR-Abenteuer, das euch in die Unterwelt schickt.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Journey For Elysium ist ein erzählungsbasiertes VR-Spiel, in dem SpielerInnen in die Rolle eines namenlosen Helden schlüpfen, der gestorben und in der Unterwelt gefangen ist. Um das Elysium und somit die Erlösung zu erreichen, muss der geheimnisvolle Reisende seinen Verstand und seine Fertigkeiten in einer Reihe komplexer werdender Herausforderungen und Wendungen unter Beweis stellen. Je weiter er kommt, desto mehr erfährt er über seine Vergangenheit, in der von der antiken griechischen Mythologie inspirierten Welt.”

Hier ein Trailer mit einigen Spielszenen:

Das Spiel erscheint über Steam, den Oculus Store und den HTC Viveport für 19,99 Euro.

Das denken wir:

Die Idee hinter Journey For Elysium ist ziemlich spannend. Mal sehen, ob das Ganze auch Spaß macht.