Laut Starbreeze erscheint Payday 3 irgendwann zwischen 2022 und 2023

Kürzlich hat das Studio Starbreeze verkündet, dass Payday 3 irgendwann zwischen 2022 und 2023 erscheinen soll.

Falls ihr auf den Release von Payday 3 wartet, habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht: Payday 3 wird kommen. Die schlechte Nachricht: Leider erscheint das Spiel erst irgendwann zwischen 2022 und 2023.

Das geht aus einem aktuellen Geschäftsbericht hervor, den ihr über diesen Link findet.

Diese Meldung kommt in einer turbulenten Zeit für Starbreeze, da das Studio an vielen Stellen umstrukturiert wird. Genauer gesagt wird das Studio in zwei Unternehmen aufgeteilt: Starbreeze Publishing und Starbreeze Studios.

Mit anderen Worten: Bis zum Release müssen wir uns leider noch ein ganzes Weilchen gedulden und eine neue Unternehmensstruktur umzusetzen, braucht auch seine Zeit.

Sobald es weitere Infos zu Payday 3 gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein neues Payday ist längst überfällig. Hoffen wir mal, dass wir nicht mehr so lange darauf warten müssn.