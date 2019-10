Maneater: Im neuesten Entwicklertagebuch erfahrt ihr mehr über die Story

in

Das Studio Tripwire hat ein neues Entwicklertagebuch zum kommenden Action-Rollenspiel Maneater veröffentlicht.

Im Spiel Maneater übernimmt man die Rolle eines Haies. Im Laufe der Geschichte entwickelt man sich von einem Baby-Bullenhai zu einem ausgewachsenen Tier. Uns erwartet ein Kampf ums Überleben – in offenen Ozeanen, Sümpfen und Flüssen, in denen in jeder Tiefe Gefahren lauern.

Im neuen Entwicklertagebuch, das ihr unter diesen Zeilen findet, erfahren wir etwas mehr über die Story des Spiels. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, ob die Story in einem Spiel, in der man einen Hai spielt, überhaupt erwähnenswert ist. Die Antwort lautet: Ja, auf jeden Fall!

Ich hätte es auch nicht gedacht, aber Tripwire gibt sich größte Mühe eine interessante Geschichte zu spinnen, in der ihr euch dem Meisterjäger Scaly Pete stellen müsst, der das Muttertier des Bullenhais getötet hat.

Das Ganze ist in einer Dokumentation verpackt, die nach und nach die Geschichte erzählt. Ich finde, dass das Spiel bisher wirklich ziemlich cool aussieht, aber überzeugt euch am besten selbst:

Erscheinen wird Maneaters zeitexklusiv im Epic Games Store.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Über diesen Link gelangt ihr zur Store-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr interessantes Konzept, das sich deutlich von anderen Spielen unterscheidet. Wir sind gespannt.