Moons of Madness: Seht euch hier die neuesten Spielszenen aus dem Lovecraft-Horrortrip an

Funcom und Rock Pocket Games haben kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer zum Horrorspiel Moons of Madness veröffentlicht.

Wer mal wieder Lust auf etwas Horror im Weltraum hat und auf Lovecraft steht, der hat das Spiel Moons of Madness bestimmt schon auf dem Schirm. In diesem Titel übernehmt ihr die Rolle von Shane Newehart, Chefingenieur einer Forschungseinrichtung auf dem Mars.

Nach einem verstörenden Alptraum wird Shane mit der Realität konfrontiert, die noch schrecklicher ist als seine nächtliche Fantasie. Die Überlebenschancen hängen von seinen Problemlösungsfähigkeiten ab. Wichtig ist: Ruhe bewahren.

Moons of Madness ist von den Werken des Horrormeisters H. P. Lovecraft inspiriert und im gleichen Universum angesiedelt wie The Secret World.

Im nachfolgenden Trailer bekommt ihr unter anderem eine der Kreaturen zu sehen, die euch im Spiel erwarten.

Moons of Madness erscheint am 22. Oktober für auf Steam. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 werden am 21. Januar 2020 veröffentlicht.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken.