Mortal Kombat 11 feiert Halloween – mit einem neuen Skin-Paket

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben verkündet, dass in Mortal Kombat 11 am 25. Oktober ein Halloween-Event startet, das am 1. November endet.

In Mortal Kombat 11 wird mit einem neuen Event Halloween gefeiert, das einige neue Inhalte ins Spiel bringt. Unter anderem erwarten euch vier neuer Bosskämpfe mit verschiedenen für Halloween typischen Modifikatoren wie fliegenden Hexen und Fledermäusen, fallenden Kürbissen, sich öffnenden Grabplatten und schwarzen Katzen, die in die entsprechenden Kämpfe integriert werden.

Abgesehen davon könnt ihr im Rahmen des Events neue Brutalities, für Halloween typisches Verbrauchsmaterial, Spielermodulteile und andere Belohnungen im Spiel erwerben.

Und wem das noch nicht reicht, der sollte sich das neue Skin-Paket “Maskerade” ansehen, das ab sofort für 5,99 Euro erhältlich ist. Es beinhaltet Charakter-Skins für Jade (“Wicked Witch Jade”), Kabal (“Psyko Killer Kabal”) und Liu Kang (“Calavera Liu Kang”).

So sehen die Skins in Aktion aus:

Und dann wäre da noch der neue Multiplayer-Modus Team Raid, der ab heute als Gratis-Update für alle Besitzer von Mortal Kombat 11 verfügbar ist. Offiziell heißt es dazu: “Team Raid bietet einen neuen Mehrspieler-Turm für den Modus „Türme der Zeit“, in dem zwei oder drei Spieler als Team zusammenarbeiten müssen, um Gruppenherausforderungen abzuschließen und gleichzeitig einen mächtigen Boss zu besiegen. Nur mit Teamwork werdet ihr einzigartige Belohnungen abkassieren können.”

Das denken wir:

Cool, dass Nether Realm ständig für neue Updates in MK11 sorgt. und die neuen Skins sehen auch ziemlich abgefahren aus..