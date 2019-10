Mortal Kombat 11: Seht euch hier das Story-Ende des Terminators an

in

Kürzlich wurde der Terminator als nächster Kämpfer in Mortal Kombat 11 vorgestellt. Jetzt können wir uns bereits das Story-Ende des Charakter ansehen.

Der YouTube-Kanal “Gamer’s Little Playground” hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem wir das Story-Ende des DLC-Charakters Terminator zu sehen bekommen.

Dieses Ende erreicht ihr, wenn ihr die klassischen Türme mit dem Terminator meistert. Hier der entsprechende Clip:

Der Terminator ist ab 8. Oktober für Besitzer des Kombat Packs verfügbar. Alle anderen Spielern können den Terminator eine Woche später erwerben.

Der vierte DLC-Charakter Sindel erscheint am 26. November, der Joker folgt am 28. Januar und Spawn erscheint am 17. März 2020.

Weitere Infos zum Spiel erfahrt ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wir sind vor allem gespannt, wie sich der Terminator in den Online-Matches machen wird. Mal sehen, wie er sich so gegen Scorpion, Geras und Co. schlägt.