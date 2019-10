Mortal Kombat 11: Seht euch hier den zweiten Fatality des Terminators an

in

Das Studio NetherRealm hat den zweiten Fatality des Terminators in Mortal Kombat 11 gezeigt.

Kürzlich präsentierten wir euch ein Video, das den Terminator in Mortal Kombat 11 zum ersten Mal in Aktion zeigte. In diesem Clip bekamen wir auch einen Fatality des Terminators zu sehen. Im Rahmen des letzten Kombat Kasts präsentierte NetherRealm nun seinen zweiten Fatality.

Im nachfolgenden Clip seht ihr, wie Arnie seinen Gegner mit dem Motorrad in die Luft schleudert, um ihn dann mit seiner Schrotflinte zu zerlegen.

Abgesehen davon hatte NetherRealm im Kombat Kast weitere Infos zum Terminator parat – einschließlich seiner alternativen Skins, Spezialattacken und mehr. Hier könnt ihr euch eine Videozusammenfassung ansehen:

Der Terminator ist ab dem 8. Oktober in Mortal Kombat 11 verfügbar.

Das denken wir:

Der Terminator teilt auch in MK 11 kräftig aus. Wir können es kaum erwarten, mit Arnie die Fäuste fliegen zu lassen.